МИД Белоруссии пообещал ЕС «жесткие, но адекватные» ответные меры на санкции

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2 декабря 2021, 22:27

флаг Белоруссии, фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

МИД Белоруссии прокомментировал введение пятого пакета санкций со стороны Евросоюза. Минск пообещал принять жесткие, но адекватные ответные меры.

«Исключительно в качестве ответа нами, как и заявлялось ранее, будут приняты жесткие, асимметричные, но адекватные меры»,- говорится в сообщении на сайте ведомства.

МИД Белоруссии заявил, что санкции ЕС против Минска направлены на удушение страны, уничтожение республики как суверенного, экономически успешного государства. В ведомстве отметили, что чем дальше будет продолжаться этот процесс, тем очевиднее становится его опасность уже для стабильности и безопасности всей Восточной Европы.

«И вина за все лежит исключительно на инициаторе санкционной спирали и агрессии – Европейском союзе. Все еще призываем европейских политиков одуматься»,- добавили в МИД.

В заявлении говорится, что ЕС неважно, что пострадают десятки тысяч белорусских граждан и членов их семей, европейские потребители, поставщики, бизнесмены и компании. В ведомстве считают, что такие «мелочи» для них ничего не значат, «когда хочется поиграть в геополитику или удовлетворить прагматичные деловые интересы определенных европейских кругов».

Также в Минске утверждают, что в пятый пакет санкций включены белорусские предприятия, не имеющие никакого отношения к миграционному кризису, «за этим скрывается желание избавиться от конкурентов».

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