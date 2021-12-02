Советник главы офиса украинского президента Подоляк: Зеленский сорвал госпереворот 1 декабря

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2 декабря 2021, 19:27 Источник: РИА Новости

Владимир Зеленский, фото: Volodymyr Zelensky/Globallookpress.com

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Владимир Зеленский сорвал готовящийся 1 декабря госпереворот. Накануне глава государства сообщил, что ему доложили о планах противников местных властей выйти на улицы.

«Благодаря начатой президентом дискуссии о том, что пытаются втянуть отдельных наших влиятельных граждан в госпереворот, политические настроения в обществе явно начали меняться. Появились очевидные вопросы качества отдельных медийных площадок, которые явно занимаются пропагандой. Появилось существенное сомнение в искренности "отставников", хотя некоторые из них годами были в статусе влиятельных министров или премьеров, но так и не изменили природу власти»,- высказал он.

Подоляк считает, что слова Зеленского о готовящимся 1 декабря госперевороте привлекли большое внимание «к возможным негативным сценариям для Украины, к возможным деструктивным действиям олигархов и связанным с ними политикам и организациям, а также к возможным агрессивным шагам с российской стороны». По его словам, стали очевидны интересы «старых» политиков и экономистов, которые сделали ставку на протесты, поскольку им важно сохранить «старый тип государства – коррупционный, клановый и олигархический». Также он напомнил о «серьезном» внимании западных стран к ситуации на Украине.

«Все это не могло не сказаться на том, какие организации и политики присутствовали вчера на улице на митинге у офиса президента, сколько там вообще было людей, и чем закончилась эта акция»,- резюмировал советник.

Ранее сообщалось, что 1 декабря на площади Независимости в Киеве начался митинг недовольных действиями украинских властей, в том числе президента страны Владимира Зеленского. Акция прошла спокойно.

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