В центре Киева начался митинг против Зеленского

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1 декабря 2021, 21:28 Источник: РИА Новости

Владимир Зеленский, фото: Mohammad Javad Abjoushak/Globallookpress.com

В среду, 1 декабря, на площади Независимости в Киеве начался митинг недовольных действиями украинских властей, в том числе президента страны Владимира Зеленского. В центре столицы собралось около тысячи человек.

Местные жители держат флаги националистических партий - Национального корпуса (создан на базе нацбатальона «Азов», против участников которого в России возбуждено уголовное дело), партии «Свобода», а также партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность».

Также на площади установлена сцена с надписью «Защити Украину - останови переворот». На ней выступает руководитель шествия. По его словам, «действия властей расцениваются как государственный переворот, попирается конституция, сдаются интересы страны». Он отметил, что участники митинга пришли воспрепятствовать этому.

В центр Киева дежурят полицейские и пожарные. Движение транспорта на улицах недалеко от площади Независимости перекрыто.

Напомним, что 26 ноября Владимир Зеленский заявил о подготовке в стране государственного переворота, который якобы запланирован на 1 декабря текущего года.

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