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Ученые сообщили, что на образование тромбов после вакцины AstraZeneca влияет используемый в препарате аденовирус

, 16:55

Ученые сообщили, что на образование тромбов после вакцины AstraZeneca влияет используемый в препарате аденовирус
вакцина, фото: Sazzad Hossain/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Группа ученых из США и Великобритании назвала причину образования тромбов после вакцинации от новой коронавирусной инфекции препаратом компании AstraZeneca. Соответствующее исследование опубликовано в научном журнале Science Advances.

Эксперты считают, что на появление тромбозов влияет то, как аденовирус, используемый в вакцине AstraZeneca для переноса генетического материала коронавируса в клетки, связывается со специфическим белком в крови, известным как тромбоцитарный фактор 4 (PF4). Отмечается, что процесс связывания может вызвать цепную реакцию в иммунной системе, которая приводит к образованию тромбов. При этом ученые утверждают, что тромбозы после прививки появляются в крайне редких случаях, поскольку для их возникновения должна произойти целая цепь сложных событий.

«Данные подтверждают, что PF4 способен образовывать стабильные связи с... аденовирусами, что является важным шагом в раскрытии механизмов, лежащих в основе тромбозов с синдромом тромбоцитопении»,- пояснили специалисты.

Ранее врачи назвали главные признаки образования тромбов. 

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