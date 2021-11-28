Врачи перечислили главные признаки образования тромбов

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28 ноября 2021, 10:58 Источник: МедикФорум

медик, фото: pixels.com

Врачи назвали главные признаки образования тромбов - сгустков свернувшейся крови. Развитие таких процессов в венах может привести к инфаркту, инсульту, тромбоэмболии легочной артерии и другим опасным для жизни состояниям.

Специалисты отметили, что о появлении тромбов говорят отеки, которые возникают в месте закупорки сосуда, например, в ноге. Эксперты пояснили, что одну конечность «раздувает».

Также об образовании тромбов свидетельствуют внезапные боли, например, в икроножной мышце. Кроме того, к этим признакам относятся судороги, изменение цвета или температуры кожи, она резко краснеет, синеет или бледнеет, становится глянцевой, горячей и чешется.

При этом на развитие тромбоза головного мозга могут указывать сильная головная боль, нарушение симметрии лица, путаница в речи, ухудшение зрения или онемение конечностей.

В целях уменьшения риска образования тромбов медики рекомендуют вести здоровый образ жизни, наладить питьевой режим, больше ходить, использовать компрессионный трикотаж, если придется долго сидеть в самолете или поезде.

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