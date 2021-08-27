Ученые из Соединенного Королевства заявили, что риск тромбозов от COVID-19 выше, чем после вакцинации

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27 августа 2021, 15:24 Источник: British Medical Journal

вакцинация, pixabay.com

Ученые из Соединенного Королевства провели исследование и пришли к выводу, что риск возникновения тромбов после перенесенного коронавируса нового типа выше, чем после вакцинации против COVID-19.

Эксперты из ряда британских университетов провели исследование среди взрослых людей а Англии, использовав данные почти 30 миллионов человек, которые были привиты с 1 декабря прошлого года по 24 апреля текущего года первым компонентом вакцин AstraZeneca или Pfizer/BioNTech.

По словам исследователей, в течение 28 дней после вакцинации препаратом AstraZeneca случаи венозной тромбоэмболии были зарегистрированы у 66 человек на 10 миллионов, тогда как после заражения коронавирусной инфекцией этот показатель составлял 12 614 человек на 10 миллионов. Кроме того, ишемический инсульт после прививки Pfizer/BioNTech был выявлен в 143 случаях на 10 миллионов, а после заболевания – в 1 699 случаях на 10 миллионов.

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