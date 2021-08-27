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Власти Таиланда разрешили вакцинированным «Спутником V» посетить острова Пхукет и Самуи без карантина

, 13:47 Источник: ТАСС

Власти Таиланда разрешили вакцинированным «Спутником V» посетить острова Пхукет и Самуи без карантина
Таиланд, фото: pixabay.com

Генеральный консул РФ на Пхукете Владимир Соснов сообщил, что власти Таиланда разрешили туристами, вакцинированным против новой коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V», прибывать на курортные острова Пхукет и Самуи без прохождения 14-дневного карантина.

Соснов отметил, что въезд в страну осуществляется в рамках программ «Пхукетская песочница» и «Самуи плюс». Туристам необходимо оформить разрешение в посольстве Таиланда, добавил он.

«Подавать документы на его получение, по данным посольства Таиланда в Москве, можно уже с сегодняшнего дня [27 августа]», - уточнил генеральный консул.

Генеральный представитель туроператора в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков пояснил, что путешественники могут подавать документы для получения сертификата для прибытия в Таиланд уже сейчас, но въезд с вакциной «Спутник V» будет разрешен с 1 сентября.

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