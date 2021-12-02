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Встреча Лаврова и Блинкена на полях министерского заседания ОБСЕ продлилась 40 минут

, 15:47 Источник: РИА Новости

Встреча Лаврова и Блинкена на полях министерского заседания ОБСЕ продлилась 40 минут
Сергей Лавров, фото: Florian Gaertner/PHOTOTHEK/Globallookpress.com

В Стокгольме прошла встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Переговоры состоялись на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.

В начале встречи Лавров и Блинкен сказали вступительное слово, после чего продолжили переговоры в закрытом для прессы формате. Они длились около 40 минут.

Также в рамках министерского заседания ОБСЕ запланированы двусторонние встречи с верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозепом Боррелем, действующим председателем ОБСЕ и главой МИД Швеции Анн Линде, генсекретарем ОБСЕ Хельгой Шмид.

Напомним, что Лавров прибыл 1 декабря в Швецию. Дипломат возглавляет делегацию России на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое пройдёт в Стокгольме 2-3 декабря.

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