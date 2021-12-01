Госсекретарь США призвал Украину быть сдержанной по отношению к РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон призывает Украину проявлять сдержанность в свете нынешней напряженности в отношениях с Россией. Западные страны в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны Москвы.
Ранее Блинкен обвинил России в намерении дестабилизировать ситуацию на Украине изнутри страны. По его словам, президент РФ Владимир Путин «создает возможность для быстрого вторжения на украинскую территорию. По его словам, у Вашингтона есть доказательства «агрессивных» действий со стороны Москвы.
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