Блинкен: в США знают, что Путин «создает возможность для быстрого вторжения» на Украину

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1 декабря 2021, 17:54 Источник: РИА Новости

Энтони Блинкен, фото: Graeme Jennings - Pool via CNP/ globallookpress.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия хочет дестабилизировать ситуацию на Украине изнутри страны, а также создает возможности для вторжения. По его словам, у Вашингтона есть доказательства «агрессивных» действий со стороны Москвы.

«Мы глубоко обеспокоены доказательствами того, что Россия намерена совершить агрессивные действия в отношении Украины. Планы включают усилия по дестабилизации Украины изнутри, а также крупномасштабные военные операции»,- высказал он.

Блинкен отметил, что Россия значительно нарастила военный потенциал на границе с Украиной. США не знают, принял ли Владимир Путин решение о «вторжении», но американцы уверены, что политик «создает возможность сделать это быстро, если будет принято такое решение», добавил госсекретарь.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин выразил мнение, что за обвинениями США в том, что Россия якобы готовится к вторжению на Украину стоит стремление Вашингтона подтолкнуть Киев к наступлению на Донбасс. При этом во всей этой ситуации он назвал Украину расходным материалом.

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