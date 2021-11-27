Сергей Нарышкин считает, что в войне с Россией для США Украина - расходный материал

Аргументы Недели → Армия 13+

27 ноября 2021, 17:02

Фото: Соцсети

За обвинениями в том, что Россия якобы готовится к вторжению на Украину стоит стремление Вашингтона подтолкнуть Киев к наступлению на Донбасском театре военных действий, заявил глава СВР Сергей Нарышкин. Об этом пишет новостное агентство «Интерфакс».

Издание цитирует слова главы СВР РФ: «Цель - попытаться толкнуть малоконтролируемую киевскую власть с новой силой, разжечь тот конфликт, который происходит на востоке Украины. Причём для США Украина во всей этой истории расходный материал, но желание конфликт разжечь с новой силой, - нам, конечно, нужно сохранять выдержку и укреплять обороноспособность нашей страны… Все это вокруг этой темы - злонамеренная пропагандистская акция госдепа США. Госдеп накачивает этими фальшивками, этой ложью и своих союзников, и руководителей СМИ и политологических центров США с тем, чтобы они эту ложь множили-множили и множили. И они вокруг этого раздули довольно большой пузырь».

Отвечая на вопрос о том, что вторжение войск РФ на Украину должно состояться уже в ближайшие недели, Нарышкин заявил: «Ерунда…Должен всех успокоить, ничего такого не будет».

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