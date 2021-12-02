Saxo Bank предсказал в 2022 году гонку гиперзвуковых вооружений и холодную войну

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2 декабря 2021, 11:41 Источник: РБК

Гиперзвуковая крылатая ракета, Cover Images/globallook.com

Датский Saxo Bank опубликовал традиционный предновогодний отчет - 10 «шокирующих предсказаний» на 2022 год. Среди важнейших событий будущего года эксперты инвестбанка прогнозируют гонку гиперзвуковых вооружений и начало новой холодной войны.

По мнению авторов прогноза, главными участниками гонки вооружений станут США и Китай, к ним присоединятся другие страны с передовыми военными технологиями: Россия, Индия, Израиль, Евросоюз.

«Гиперзвуковые технологии представляют собой революционную угрозу давнему военно-стратегическому статус-кво, поскольку несут в себе асимметричные новые оборонительные и наступательные возможности», — говорится в прогнозе.

В Saxo Bank считают, что новые технологии пошатнут основы военной стратегии мировых сверхдержав, в частности, принцип взаимного уничтожения в случае ядерной войне. До сих пор ни одна из стран не могла нанести ядерный удар безнаказанно — у противника всегда имелось время для контрудара.

«Скорость и маневренность гиперзвуковых технологий порождают веру в то, что превосходящая оборона может полностью предотвратить атаку и даже создать новые возможности для нанесения первого удара», — говорится в прогнозе. Именно поэтому, по мнению, Saxo Bank, новая гонка вооружений приобретет массовый характер — «ни одна страна не захочет чувствовать себя отстающей».

Впрочем, эксперты говорят, что шок-прогнозы датского банка сбываются редко.

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