Saxo Bank опубликовал «шокирующие прогнозы» на 2021 год

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10 декабря 2020, 20:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Аналитики датского инвестбанка Saxo Bank поделились традиционными «шокирующими прогнозами» на следующий год. Эксперты оценили возможность их воплощения в реальность.

Цифровой юань

Saxo Bank предполагает, что новая китайская цифровая валюта (DCEP) - юань, основанный на технологии блокчейна - станет альтернативой американскому доллару и начнет еще активнее конкурировать с ним в качестве способа расчетов в мировой торговле.

Начальник отдела доверительного управления ИФК «Солид» Михаил Королюк отметил, что роль доллара в качестве мировой резервной валюты действительно размывается, но не стоит забывать, что эта тенденция наметилась уже давно, и ей далеко не одно десятилетие. Появилась единая европейская валюта, а после параллельно с ростом экономики Китая начал возвышаться и юань. Тем не менее, эксперт считает, что говорить о близящейся полной победе альтернативных валют, в том числе и юаня - еще очень рано.

Подобное мнение выразил и автор Telegram-канала «Сигналы РЦБ». Он напомнил, что в последнее время на первое место по международным расчетам вышел евро, отодвинув доллар. Юань же используется гораздо реже. По его мнению, внедрение цифрового юаня в целом является логичным шагом в сторону цифровых активов или государственной криптовалюты, но в основном использоваться она будет внутри КНР.

Термоядерная энергетика

Аналитики Saxo Bank считают, что жизнь на Земле изменит термоядерная энергетика. Она сделает каждую страну независимой в плане продовольствия: вода будет опресняться в необходимых количествах, а вертикальное сельское хозяйство позволит всех накормить.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев крайне сомневается в том, что в ближайшие десятилетия найдется какая-то альтернатива нефти и газу. Проблемы голода и недостатка воды связаны отнюдь не с энергетикой, считает он.

«Проблема в том, что отдельные страны живут в условиях высокого уровня потребления за счет обнищания остальных. Средний американец съедает в день в десять раз больше еды, чем житель азиатской страны, а воды потребляет в 40 раз больше, чем получает в день житель Африки. Это вопрос социальной справедливости, который сложно ставить в условиях рыночной экономики, которая подчинена только одному - прибыли», - отметил эксперт.

Серебро

Saxo Bank прогнозирует значительный рост мирового спроса на серебро. Специалисты инвестбанка полагают, что цены на серебро пойдут вверх в основном из-за стремительно растущего интереса многих стран к «зеленой энергетике». И именно спрос на солнечные батареи, в производстве которых используется серебро, создаст дефицит на рынке и, соответственно, вызовет внушительный рост цен.

Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин объяснил, что, если золото поддерживается спекулятивным спросом, то в пользу серебра играет его применение в промышленности.

Налоговый крах Amazon

Saxo Bank уверен, что бегство ведущих IT-гигантов в более комфортные налоговые юрисдикции в следующем году продолжится. В качестве примера аналитики приводят Amazon. Компания, по их мнению, может решить перенести свою европейскую штаб-квартиру на Кипр, а лоббисты «помогут» правительству страны переписать налоговое законодательство так, как будет выгодно именно Amazon.

Аналитики Saxo Bank считают, что это вызовет серьезное недовольство со стороны европейских регуляторов, и они быстро заставят Кипр привести налоговое законодательство в соответствие с общеевропейскими нормами. Разумеется, это ударит по доходам условной Amazon, и, как следствие - по котировкам ее ценных бумаг. Saxo Bank советует продавать акции IT-гигантов.

Главный налоговый консультант юридической фирмы Tax Compliance Юлия Павлова отметила, что в нынешней экономической ситуации речь должна идти не о «наказании» за налоговое резидентство, а как раз наоборот - ведь любое ужесточение налоговой политики неминуемо приведет к оттоку капитала из экономики страны. Поэтому страны, рассчитывающие на быстрое восстановление в пост-кризисный период, наоборот, должны привлекать инвесторов смягчением налоговой политики.

Технологический прорыв

В Saxo Bank предполагают, что ускоренное внедрение новых технологий в производстве приведет к тому, что людям практически не нужно будет заниматься рутинной работой - ее будут выполнять роботы. При этом выпуск товаров продолжит расти, но роботам не нужна зарплата. Не будут ее получать и люди, чьи рабочие места они заняли.

Поэтому эксперты банка полагают, что технологический прорыв приведет к созданию Фонда гражданских технологий - его акционерами станут все граждане, а потерявшие работу получат дополнительные доли. Таким образом, каждый будет получать дивиденды от технического прогресса. В результате будет высвобожден значительный предпринимательский потенциал на индивидуальном и общественном уровне.

Председатель правления КБ «ФинТех» Татьяна Федорцова считает, что ждать полного переформатирования рынка труда из-за повсеместной роботизации в ближайшие годы не приходится.

«Что касается фондов, которые будут выплачивать людям без работы определенную сумму, то это, скорее, не пенсия, а некий безусловный базовый доход. Минимум, который необходим человеку для поддержания жизни на физическом уровне», - отметила Татьяна Федорцова.

Прогнозы не сбываются

Эксперты обращают внимание на то, что датские прогнозы редко сбываются. Так, в прошлом году аналитики Saxo Bank предрекали нефть по $90 за баррель, выход Венгрии из Евросоюза и резкий рост ставок ЕЦБ. Единственное, что сбылось из прошлогоднего прогноза инвестбанка - победа кандидата демократов на выборах этого года в США.