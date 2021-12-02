Forbes: устаревшие и изношенные ВВС Украины «будут практически бессильны» в случае «вторжения» России

Аргументы Недели → В мире 13+

2 декабря 2021, 11:34

Украинский истребитель, STAR-MEDIA / globallookpress.com

Устаревшие и изношенные украинские ВВС «будут практически бессильны» в случае «вторжения» Российской Федерации. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах американских СМИ.

Forbes пишет, что Москва в состоянии сформировать авиационную группировку в количестве до 500 самолетов. В ее состав могут войти новейшие образцы Су-34, Су-35, МиГ-35 и Су-57.

Издание отмечает, что «в противовес этой воздушной армаде» Киев способен выставить всего 125 машин Су-24, Су-25, МиГ-29 и Су-27, оставшихся от СССР.

В случае «вторжения» России устаревшие и изношенные ВВС Украины «будут практически бессильны», указывается в процитированной публикации.

Киевские и западные политики и эксперты регулярно заявляют об «агрессивных» планах РФ в отношении Украины. Москва подобные обвинения опровергает.

Ранее сегодня сообщалось, что под городом Докучаевском в Донбассе завязались интенсивные бои между Народной милицией непризнанной ДНР и украинскими военными.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости