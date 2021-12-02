Сатановский после заявления генсека НАТО о России призвал «готовиться к большой войне, которая может разразиться в любой момент»

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2 декабря 2021, 09:44

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Edijs Palens / globallookpress.com

Отечественный политолог Евгений Сатановский после заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о России призвал «готовиться к большой войне, которая может разразиться в любой момент». Соответствующий пост эксперт разместил в своем Telegram.

Столтенберг сказал в ходе встречи глав МИД Североатлантического альянса в Латвии, что у Москвы «нет права вето или права голоса» в вопросе вступления Украины в блок. Генсек также отметил, что РФ «не имеет права устанавливать „сферу влияния", пытаясь контролировать своих соседей».

По мнению Сатановского, прокомментировавшего слова Йенса Столтенберга, «враг давно уже на самом нашем пороге, вредит как может и дальше будет только хуже».

«Остается готовиться к большой войне, которая может разразиться в любой момент, вне зависимости от того, хотят ее основные мировые игроки или нет», — указал автор публикации.

Как сообщалось ранее сегодня, политолог Сергей Марков спрогнозировал, что в случае вооруженного столкновения с Россией на сторону Москвы за две недели боев перейдет до 70% украинской армии.

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