Сайт Avia.pro: диверсионные группы ВСУ могут попытаться прорваться на территорию России на фоне обострения в Донбассе

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2 декабря 2021, 07:58 Источник: Avia.pro

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Диверсионные группы Вооруженных сил Украины могут попытаться прорваться на территорию Российской Федерации на фоне обострения в Донбассе. Такой вариант развития событий допускается в публикации интернет-СМИ.

Некоторое время назад стало известно, что на автотрассе Богучар – Кантемировка в Воронежской области, в тридцати километрах от Украины, выставили пограничный контрольный пост. Он будет действовать в круглосуточном режиме.

Согласно предположению портала Avia.pro, российская сторона идет на подобные меры в связи с опасностью того, что киевские диверсионные группы могут попытаться прорваться на территорию страны на фоне обострения ситуации в Донбассе. Как отмечается в процитированном материале, «существуют определенные риски того, что ВСУ могут попытаться устроить диверсию».

Ранее в четверг тот же сайт написал, что колонна украинских систем «Град» выдвинулась в сторону линии фронта в Донбассе.

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