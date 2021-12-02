Avia.pro: колонна украинских систем «Град» выдвинулась в сторону линии фронта в Донбассе

Колонна состоящих на вооружении Украины реактивных систем залпового огня «Град» выдвинулась в сторону линии фронта в Донбассе. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах российских интернет-СМИ.
Портал Avia.pro пишет, что в сторону линии боевого соприкосновения в зоне конфликта на востоке Украины выдвинулась «огромная колонна» киевских установок «Град». Данная техника была замечена некоторое время назад недалеко от города Славянска, отмечает сайт.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, военный эксперт Игорь Коротченко указал на то, что Москва «будет поставлена перед необходимостью реагирования», если украинское командование решит провести блицкриг на территории Донбасса.
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