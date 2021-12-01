Инфекционист Энтони Фаучи заявил, что омикрон-штамм может сопротивляться действию вакцин

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1 декабря 2021, 22:42 Источник: РИА Новости

медик, фото: pixels.com

Главный инфекционист США Энтони Фаучи сообщил, что новый штамм коронавируса «омикрон» может легче передаваться и сопротивляться уже существующим вакцинам. Однако официального подтверждения этому пока нет.

«Молекулярный профиль мутаций предполагает, что он может легче передаваться и может частично избегать той защиты, которую дают вакцины … Нужно быть готовыми»,- высказал он.

Фаучи призывает местных жителей сделать бустерную прививку от коронавируса до массового распространения штамма «омикрон».

«Если вы имеете право… сделайте "бустер" сейчас. Может быть, нам и не понадобится специальный бустер для определенных штаммов»,- продолжил медик.

Также инфекционист назвал «благоразумным» ношение масок в связи с появлением омикрон-штамма. По его словам, дома с семьей, если все вакцинированы, можно чувствовать себя в безопасности, но на публике лучше носить средства защиты.

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