СNN: в США выявили первый случай заражения омикрон-штаммом
1 декабря 2021, 22:25
СМИ со ссылкой на информационный источник сообщили, что Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) выявил первый случай заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» в стране.
Телеканал CNN передает, что первый случай заболевания новым вариантом вируса выявлен в штате Калифорния – самом густонаселенном в стране.
Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса «омикрон» выявили в 23 странах.
При этом ВОЗ классифицировала омикрон-штамм как вызывающий беспокойство. Новые данные появятся в ближайшее время. Сейчас учёные только начинают понимать, что это за вирус. У ВОЗ нет полной информации, но существует вероятность, что этот вариант COVID-19 быстрее распространяется.
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