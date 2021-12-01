СNN: в США выявили первый случай заражения омикрон-штаммом

Аргументы Недели → В мире 13+

1 декабря 2021, 22:25

лаборатория, фото: pixels.com

СМИ со ссылкой на информационный источник сообщили, что Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) выявил первый случай заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» в стране.

Телеканал CNN передает, что первый случай заболевания новым вариантом вируса выявлен в штате Калифорния – самом густонаселенном в стране.

Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса «омикрон» выявили в 23 странах.

При этом ВОЗ классифицировала омикрон-штамм как вызывающий беспокойство. Новые данные появятся в ближайшее время. Сейчас учёные только начинают понимать, что это за вирус. У ВОЗ нет полной информации, но существует вероятность, что этот вариант COVID-19 быстрее распространяется.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости