ВОЗ: новый штамм коронавируса «омикрон» обнаружили в 23 странах

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1 декабря 2021, 20:59 Источник: РИА Новости

медик, фото: pixels.com

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что новый штамм коронавируса «омикрон» выявили в 23 странах. Пока нет точной информации о заразности нового варианта вируса.

«Как минимум 23 страны в пяти регионах ВОЗ сообщили о выявлении нового штамма. И мы полагаем, что их количество будет расти»,- высказал Гебрейесус.

При этом глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове уточнила, что больше данных о заразности «омикрона» появится в ближайшие дни. По ее словам, учёные только начинают понимать, что это за вирус. Она добавила, что у ВОЗ нет полной информации, но существует вероятность, что омикрон-штамм быстрее распространяется.

Организация рассматривает несколько сценариев развития пандемии. Один из них предусматривает вариант, при котором «омикрон» окажется более заразным и быстро передающимся, чем «дельта».

Ранее вице-председатель Южноафриканской медицинской ассоциации Мвуйиси Мзуква рассказал о пациентах, которые поступают с новым штаммом коронавируса «омикрон».

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