Южноафриканский врач Мзуква сообщил, что пациенты с омикрон-штаммом болеют легче, чем с дельтой

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1 декабря 2021, 17:31

прибор, фото: pixels.com

Вице-председатель Южноафриканской медицинской ассоциации Мвуйиси Мзуква рассказал о пациентах, которые поступают с новым штаммом коронавируса «омикрон».

«Мы не наблюдаем ничего особенного помимо того, что мы видели со штаммом "дельта". (В случаях со штаммом "омикрон") мы наблюдаем более молодых пациентов и видим более легкие случаи»,- высказал он в эфире телеканала СNN.

Мзуква отметил, что около 90% пациентов не прививались от коронавируса. Медик добавил, что даже в провинции, где наблюдается больше всего случаев заражения омикрон-штаммом, госпитализированных не так много.

Ранее врачи назвали симптомы нового штамма коронавируса «омикрон».

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