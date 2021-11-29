Медики перечислили симптомы омикрон-штамма коронавируса

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29 ноября 2021, 15:06 Источник: Интерфакс

омикрон-штамм, фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/Global Look Press

Врачи рассказали о симптомах нового штамма коронавируса «омикрон». Первые случаи заражения уже выявлены в нескольких странах мира, в том числе в Израиле, Гонконге (Китай), Чехии, Австралии и Шотландии.

Член независимого Совместного комитета по вакцинации и иммунизации, который консультирует британское правительство, профессор Адам Финн рассказал, что пациенты жалуются на утомляемость и учащённое сердцебиение. По его словам, данные, поступающие из ЮАР, говорят о том, что случаи этого штамма не являются «особенно серьезными».

Он добавил, что потери обоняния и вкуса при «омикроне» не наблюдается. Кроме того, эксперт считает, что пока рано заявлять о каких-то особенных симптомах заражения, поскольку этот вариант коронавируса еще мало изучен.

В свою очередь, председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелика Кетзи рассказала, что первым ее пациентом с отличающимся от «дельты» симптомами стал 33-летний мужчина. Он чувствовал боль во всем теле и незначительную головную боль. У инфицированного «першило в горле», но не было кашля.

Также Кетзи сообщила о шестилетнем ребенке, у которого наблюдались высокая температуа и учащенный пульс.

Специалист назвала симптомы для омикрон-штамма «чрезвычайно мягкими». Кетзи начала изучать этот вариант вируса 18 ноября.

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