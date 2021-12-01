Китайские ученые обнаружили моноклональное антитело для разработки универсальной вакцины от коронавируса

Аргументы Недели → В мире 13+

1 декабря 2021, 18:46

медик, фото: pixels.com

Ученые из Китая обнаружили моноклональное антитело 35B5, которое способно эффективно нейтрализовать все штаммы новой коронавирусной инфекции, в том числе «омикрон». Соответствующая статья опубликована на ресурсе bioRxiv.

«Полученные нами снимки показали, что молекула 35B5 связывается с той частью S-белка коронавируса, которая фактически не меняется по мере эволюции SARS-CoV-2. Это позволяет использовать данный регион не только для создания антител, но и разработки универсальной вакцины от всех штаммов коронавируса»,- говорится в исследовании.

Специалисты выявили моноклональное антитело 35B5 в крови одного из переболевших коронавирусом жителей Китая.

Его обнаружили в ходе масштабного исследования, направленного на изучение образцов крови китайцев, перенесших COVID-19 в тяжелой форме. Эксперты выделяли из них культуры B-клеток, производящих антитела, и наблюдали за тем, какие вирусные частицы те могут атаковать. Руководил процессом Ден Кай, профессор университета Сунь Ятсена в Гуанчжоу.

Ранее вице-председатель Южноафриканской медицинской ассоциации Мвуйиси Мзуква сообщил, что пациенты с омикрон-штаммом болеют легче, чем с дельтой.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости