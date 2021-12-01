Klikk.no: сверхсекретная российская субмарина «Лошарик» может парализовать оборону НАТО без оружия

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1 декабря 2021, 14:26 Источник: «ПолитЭксперт»

Подводная лодка, MOD Russia / globallookpress.com

Сверхсекретная глубоководная атомная подводная лодка АС-12 «Лошарик», имеющаяся в распоряжении военных Российской Федерации, может парализовать оборону Североатлантического альянса без применения вооружений. На это указывается в публикации, размещенной в норвежском интернет-сегменте.

Сайт Klikk.no предположил, что основной целью для аппаратов типа «Лошарика» являются оптоволоконные кабели, проложенные по дну Атлантического океана между Соединенными Штатами и Европой. По таким средствам коммуникации в случае войны будет доставляться информация, которую нельзя отправить иным путем в силу уязвимости воздушных и наземных линий связи.

Портал отметил, что «Лошарик» в состоянии парализовать оборону НАТО без оружия. Для этого субмарине достаточно перерезать подводные кабели.

Ранее в среду сообщалось, что британский адмирал Алан Уэст заявил о близости ядерного конфликта «из-за глупого поведения России в Восточной Европе».

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