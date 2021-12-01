Зеленский в Раде заявил о готовности к прямому разговору с Путиным и не боится встречи с президентом России

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1 декабря 2021, 13:09

В. Зеленский, офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в среду во время выступления в Верховной Раде заявил о готовности к прямому разговору с Владимиром Путиным и не боится встречи с президентом России.

Телеканал "112 Украина" показал выступление Зеленского в Верховной раде, когда он сказал: "Мы не боимся прямого диалога", — передаёт RT.

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин в начале ноября высказывался о том, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому нужно опасаться встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку российский лидер будет говорить с позиции силы из-за наличия в своих руках важных "козырей".

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