Экс-глава МИД Украины Климкин: Меня очень пугает возможная встреча Зеленского, где Путин будет разговаривать жестко

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3 ноября 2021, 09:16

Павел Климкин, фото: twitter.com/pavloklimkin

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому нужно опасаться встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку российский лидер будет говорить с позиции силы из-за наличия в своих руках важных "козырей". Бывший глава МИД Украины Павел Климкин признался, что лично он боится этой встречи, его самого пугает возможный разговор российского и украинского лидеров.

"Меня очень пугает возможная встреча, где Путин будет разговаривать жестко. У него сейчас на руках, есть много козырей", – поделился Климкин своим признанием в эфире украинского телеканала "Эспрессо" и извинился за карточную терминологию.

Климкин выразил мнение по поводу перспектив выхода Украины из энергетического кризиса.

Он полагает, что если Украина "даже пропетляет нынешний сезон, то следующий сезон при тех же самых условиях точно не пропетляет". "Это школьная арифметика", – пояснил политик.

Климкин призвал украинцев не паниковать и не бояться "российского вторжения" в ближайшей перспективе, но подчеркнул, что готовиться к подобному сценарию необходимо,- передает радио Sputnik.

По данным Климкина, нет угрозы вторжения завтра или послезавтра, но нужно быть готовы к поднятию ставок, к эскалации. "Не бояться, не паниковать по поводу завтра или послезавтра, но спокойно готовиться", – заключил экс-министр.

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