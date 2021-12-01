Украинские диверсанты напали на сторожевой пост ЛНР, у Народной милиции потери

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1 декабря 2021, 08:32

Украинский военный, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Украинские диверсанты совершили нападение на сторожевой пост ЛНР, у Народной милиции самопровозглашенной республики потери. Об этом проинформировал в Telegram бывший ополченец Владлен Татарский.

Татарский написал, что «на днях» диверсионно-разведывательная группа противника напала на сторожевой пост ЛНР.

«Наши понесли потери, уточнять не буду», — отметил автор поста.

Он добавил, что группа действовала при поддержке разведывательного беспилотника.

Как сообщалось ранее, экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев заявил, что президента Украины Владимира Зеленского «могут заставить начать наступление на Донбасс».

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