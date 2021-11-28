Экс-депутат Рады Мураев: Зеленского «могут заставить начать наступление на Донбасс, что приведет к полномасштабной войне»

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28 ноября 2021, 10:09 Источник: «Украина.ру»

Президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Tarasovukrinform / globallookpress.com

Украинского президента Владимира Зеленского «могут заставить начать наступление на Донбасс, что приведет к полномасштабной войне». Соответствующее заявление сделал Евгений Мураев, бывший депутат Верховной Рады.

Экс-парламентарий назвал главу государства «заложником», которого «шантажируют» западные спецслужбы.

«Его завтра могут заставить начать наступление на Донбасс, что приведет к полномасштабной войне», — отметил Мураев.

Также политик обвинил Зеленского в том, что он готовится ввести на Украине военное положение, получив при этом неограниченную власть.

Как сообщалось ранее в воскресенье, бывший комбриг ДНР Александр Ходаковский указал на то, что у киевских сил «очень высокие» шансы прорвать оборону непризнанной республики в случае наступления.

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