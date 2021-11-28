Экс-депутат Рады Мураев: Зеленского «могут заставить начать наступление на Донбасс, что приведет к полномасштабной войне»

Украинского президента Владимира Зеленского «могут заставить начать наступление на Донбасс, что приведет к полномасштабной войне». Соответствующее заявление сделал Евгений Мураев, бывший депутат Верховной Рады.
Экс-парламентарий назвал главу государства «заложником», которого «шантажируют» западные спецслужбы.
«Его завтра могут заставить начать наступление на Донбасс, что приведет к полномасштабной войне», — отметил Мураев.
Также политик обвинил Зеленского в том, что он готовится ввести на Украине военное положение, получив при этом неограниченную власть.
Как сообщалось ранее в воскресенье, бывший комбриг ДНР Александр Ходаковский указал на то, что у киевских сил «очень высокие» шансы прорвать оборону непризнанной республики в случае наступления.
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