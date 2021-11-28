Бывший комбриг Ходаковский: у армии Украины «очень высокие» шансы прорвать оборону ДНР в случае наступления

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28 ноября 2021, 07:55 Источник: «Украина.ру»

Украинские военные в Донбассе, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

У Вооруженных сил Украины «очень высокие» шансы прорвать оборону ДНР, если Киев пойдет в наступление. Об этом заявил Александр Ходаковский, бывший командир бригады непризнанной республики «Восток».

Ходаковский отметил в разговоре со СМИ, что в настоящий момент Народная милиция ДНР не осуществляет «каких-то полномасштабных приготовлений», ее артиллерия в соответствии с Минскими соглашениями «находится на отдалении».

По словам экс-комбрига, «если Украина пойдет в наступление, то шансы у нее прорвать нашу оборону очень высоки», поскольку противник будет наносить концентрированный удар на каком-либо конкретном участке, а не по всей линии фронта. Согласно точке зрения собеседника журналистов, для киевской стороны привлекательно южное направление, так как там проходит граница между ДНР и Российской Федерацией.

«И если Украина таким глубоким маршем пройдет вдоль границы и возьмет ее под контроль, то политическая окраска ситуации поменяется в какой-то мере. Появятся украинские флаги, появятся международные наблюдатели, появятся всевозможные средства разведки и наблюдения, которые будут сфокусированы на границе. И все дальнейшие предпринимаемые нами действия будут проходить под плотным мониторингом», — спрогнозировал Александр Ходаковский.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, журналист Андрей Руденко указал, что на территории Донбасса «уже началась полноценная война».

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