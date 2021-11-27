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27 ноября 2021, 19:28

Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

На территории Донбасса «уже началась полноценная война». Такую оценку ситуации, сложившейся на данный момент в зоне конфликта на востоке Украины, высказал в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» репортер Андрей Руденко.

«В Донбассе уже началась полноценная война. По-другому назвать происходящее здесь сейчас язык не повернется», — отметил Руденко.

По словам работающего в Донбассе журналиста, Вооруженные силы Украины обстреливают неподконтрольные Киеву населенные пункты 122-мм и 152-мм боеприпасами. Артиллерия ВСУ «бьет десятками снарядов по окраинам Донецка», проинформировал Андрей Руденко.

Он указал на то, что вся территория столицы непризнанной ДНР «легко простреливается», поскольку расстояние от центра города до линии фронта в настоящее время составляет всего восемь-десять километров.

Как сообщалось ранее в субботу, политолог Ростислав Ищенко заявил, что США пытаются спровоцировать Россию на войну в Восточной Европе, в том числе с Украиной.

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