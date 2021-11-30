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Сенаторы-республиканцы заблокировали проект оборонного бюджета США, так как в нем нет санкций против «Северного потока – 2»

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Сенаторы-республиканцы заблокировали проект оборонного бюджета США, так как в нем нет санкций против «Северного потока – 2»
фото: pixabay.com

Сенаторы-республиканцы заблокировали проект оборонного бюджета США, так как в документе не были прописаны санкции против газопровода «Северный поток – 2». Американское издание The Hill написало, что за законопроект проголосовали 45 сенаторов при необходимых 60. Против выступил 51 сенатор.

Против санкций в отношении газопровода «Северный поток – 2» выступает администрация президента США Джо Байдена.
В Белом доме опасаются подорвать единство между США и Германией. В ФРГ поддерживают проект «Северный поток – 2».

Российский политолог Валерий Коровин считает, что «оттого, как завершится кампания по противоборству Германии с американским присутствием, наглостью и стремлением США навязать свою энергетическую продукцию, зависит судьба не только этой страны, и не только Европы, но и всего мира.

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