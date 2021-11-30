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30 ноября 2021, 09:08 Источник: BFMTV

тест на COVID-19, pixabay.com

Во Франции зарегистрирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». Ранее вышеуказанная мутация была выявлена в ЮАР, а также на территории ряда европейских государств.

Согласно последней информации, случай заражения штаммом омикрон был зафиксирован в заморском регионе Франции Реюньон в Индийском океане.

Известно, что заболел 53-летний мужчина, который ранее в ходе деловой поездки проехал через Мозамбик и ЮАР, а затем вернулся на Реюньон. Заражённый жалуется на сильные боли в мышцах и повышенную утомляемость. К настоящему моменту он изолирован.

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