Во Франции зарегистрирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». Ранее вышеуказанная мутация была выявлена в ЮАР, а также на территории ряда европейских государств.
Согласно последней информации, случай заражения штаммом омикрон был зафиксирован в заморском регионе Франции Реюньон в Индийском океане.
Известно, что заболел 53-летний мужчина, который ранее в ходе деловой поездки проехал через Мозамбик и ЮАР, а затем вернулся на Реюньон. Заражённый жалуется на сильные боли в мышцах и повышенную утомляемость. К настоящему моменту он изолирован.
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