Министры здравоохранения стран – участниц G7 провели экстренное совещание по штамму COVID-19 «омикрон»
29 ноября 2021, 20:19
Министры здравоохранения стран – участниц «Большой семерки» в понедельник, 29 ноября, провели экстренное совещание по вопросам распространения нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 «омикрон».
Для обмена информацией о новом штамме коронавируса главы Минздравов стран G7 договорились сотрудничать с Всемирной организацией здравоохранения.
Министры высоко оценили действия ЮАР по борьбе с распространением штамма «омикрон» коронавируса и по оповещению о нем общественности во всем мире.
В заявлении по итогам встречи министров «Большой семерки» говорится, что страны G7 будут совместно работать над изучением нового штамма коронавируса.
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