Украинский полковник Недзельский заявил о «бегстве» российской армии при противостоянии с Киевом

Полковник запаса Вооруженных сил Украины Петр Недзельский заявил, что российская армия «убежит», если Киев даст ей отпор. Военный назвал возможных противников «трусами».
«Если россиянам дать ответ, они побегут. Болтовня о "русском солдате", "русском Ваньке" – это говорильня»,- высказал он.
Недзельский отметил, что Россия якобы ведет «захватническую войну», а Украина «защищает свой дом».
Ранее украинский президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона выразил мнение, что Киев находится в состоянии войны с Москвой уже восемь лет. При этом он пояснил, что прекрасно понимает свою ответственность за каждое сказанное слово.
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