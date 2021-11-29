Украинский полковник Недзельский заявил о «бегстве» российской армии при противостоянии с Киевом

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29 ноября 2021, 10:35 Источник: РИА Новости

флаг Украины, фото: Hennadii Minchenko/Global Look Press

Полковник запаса Вооруженных сил Украины Петр Недзельский заявил, что российская армия «убежит», если Киев даст ей отпор. Военный назвал возможных противников «трусами».

«Если россиянам дать ответ, они побегут. Болтовня о "русском солдате", "русском Ваньке" – это говорильня»,- высказал он.

Недзельский отметил, что Россия якобы ведет «захватническую войну», а Украина «защищает свой дом».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона выразил мнение, что Киев находится в состоянии войны с Москвой уже восемь лет. При этом он пояснил, что прекрасно понимает свою ответственность за каждое сказанное слово.

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