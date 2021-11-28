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Верховный главнокомандующий Украины Владимир Зеленский заявил о восьмилетней войне с Россией

, 10:01 Источник: РИА Новости

Верховный главнокомандующий Украины Владимир Зеленский заявил о восьмилетней войне с Россией
В. Зеленский, офис президента Украины

Верховный главнокомандующий Украины, украинский президент Владимир Зеленский объявил войну России.
Политолог Владимир Корнилов отметил, что о войне с Россией Зеленский сказал походя, между "сенсацией" о готовящемся очередном украинском "госперевороте" и выражением обид на весь мир, воспринимающий его без должного пиетета.

Президент Украины во время пресс-марафона "30 вопросов Президенту Украины", посвященного экватору его каденции, на вопрос журналистки о том, будет ли война с Россией, без сомнения ответил: "Мы в состоянии войны уже восемь лет".

Это не твит блогера, не стендап комика, не заявление отставного офицера. Это заявил глава государства. Зеленский в ходе пресс-конференции заявлял, что прекрасно понимает свою ответственность за каждое сказанное слово.

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