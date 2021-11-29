Посол Украины в ФРГ Мельник потребовал от Берлина компенсацию за утраченное культурное наследие

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил о компенсации со стороны Берлина за утраченные во время Второй мировой войны ценности, а также за архив Иоганна Себастьяна Баха, бесплатно подаренный ФРГ два десятилетия назад.
Мельник отказался от участия в праздничном концерте по случаю 20-летия передачи архива Баха из-за неполученной от Германии компенсации «за огромные потери культурного наследия Украины во время нацистской оккупации, так и с точки зрения политической поддержки» Киева «на пути к членству в ЕС».
Кроме того, Киев несколько лет предлагал ФРГ запустить совместные инициативы в контексте передачи архива Баха, но «наткнулся на глухую стену непонимания». Также Берлин проигнорировал предложение Украины создать «Компенсационный фонд военных потерь» для закупки ценных арт-объектов мирового уровня для украинских музеев.
Дипломат добавил, что Украина за время оккупации была полностью разорена и лишилась большого культурного наследия.
Ранее историк Войчех Поляк посоветовал Польше «чаще портить Берлину настроение и громче кричать», требуя военные репарации.
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