Историк Войчех Поляк призвал Варшаву «громче кричать», требуя от Берлина военные репарации из-за связей с РФ

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3 сентября 2021, 09:59 Источник: ИноСМИ

Краков, фото: pixabay.com

Историк Войчех Поляк предложил Польше «чаще портить Берлину настроение и громче кричать», требуя военные репарации. По его словам, последнее время Германия активно игнорирует Варшаву.

«Что мы, собственно, теряем? Германия в своей внешней политике нас полностью игнорирует, от союзнических отношений мы ничего не получаем, а от торговых она не откажется, поскольку они выгодны прежде всего для нее самой, так что в этой сфере никакого возмездия не последует»,- высказал он.

Поляк отметил, что Германия «не только нанесла Польше наибольший экономический урон» во время Второй мировой войны, но и продолжила «беспощадно» ликвидировать многие отрасли производства. Историк добавил, что за последние месяцы Берлин совершил «ряд антипольских шагов», например, заключил «отвратительные» доверенности с Россией и США на тему «Северного потока-2», чем принес в жертву своих партнеров в Центральной Европе.

Поляк уверен, что требовать компенсацию в данный момент уместно и необходимо. Историк считает, что среди союзников Польши может выступить Греция.

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