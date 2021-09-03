Аргументы Недели В мире 13+

Историк Войчех Поляк призвал Варшаву «громче кричать», требуя от Берлина военные репарации из-за связей с РФ

, 09:59 Источник: ИноСМИ

Историк Войчех Поляк призвал Варшаву «громче кричать», требуя от Берлина военные репарации из-за связей с РФ
Краков, фото: pixabay.com

Историк Войчех Поляк предложил Польше «чаще портить Берлину настроение и громче кричать», требуя военные репарации. По его словам, последнее время Германия активно игнорирует Варшаву.

«Что мы, собственно, теряем? Германия в своей внешней политике нас полностью игнорирует, от союзнических отношений мы ничего не получаем, а от торговых она не откажется, поскольку они выгодны прежде всего для нее самой, так что в этой сфере никакого возмездия не последует»,- высказал он.

Поляк отметил, что Германия «не только нанесла Польше наибольший экономический урон» во время Второй мировой войны, но и продолжила «беспощадно» ликвидировать многие отрасли производства. Историк добавил, что за последние месяцы Берлин совершил «ряд антипольских шагов», например, заключил «отвратительные» доверенности с Россией и США на тему «Северного потока-2», чем принес в жертву своих партнеров в Центральной Европе.

Поляк уверен, что требовать компенсацию в данный момент уместно и необходимо. Историк считает, что среди союзников Польши может выступить Греция.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

Политика

Путин согласился отложить на год вопрос об отсрочке проверок бизнеса

Путин согласился отложить на год вопрос об отсрочке проверок бизнеса

Президент РФ Владимир Путин согласился отложить на год вопрос об отсрочке проверок малого бизнеса на пять лет. «Пять лет - это конечно, большой срок … Нам нужно посмотреть, как инвесторы реализуют заявленные планы. И как они пользуются теми мерами поддержки, которые в целом проработаны и это такой инструментарий, на мой взгляд, очень хороший», - высказал гала государства в ходе Восточного экономического форума. Напомним, что 2 сентября Путин прибыл в Дальневосточный федеральный университет, где открылся VI Восточный экономический форум. Мероприятие будет проходить во Владивостоке с 2 по 4 сентября.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Политика

Политика

В мире

Общество

Общество

Общество

Общество

Экономика

В мире

В мире

В мире