Президент Сербии: Белград сэкономил один млрд евро благодаря цене на российский газ

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29 ноября 2021, 07:59

Владимир Путин и Александр Вучич, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград сэкономил не менее €1 млрд благодаря цене, установленной Россией на газ. Переговоры между странами состоялись 25 ноября в Сочи.

«Мы договорились [на встрече с российским лидером Владимиром Путиным] о нефтяной формуле, которая не всегда выглядела так привлекательно, как сегодня. Это формула, которая при цене нефти в $82-83 за баррель позволяет платить около $270-275 за 1 тыс. кубометров газа, так что в данный момент выгодно иметь нефтяную формулу»,- высказал он в эфире программы Hit Tvit на телеканале Pink.

Вучич пообещал продолжить работать в этом направлении, чтобы иметь «самую низкую цену в Европе, за исключением стран СНГ». По его словам, Сербии удалось сэкономить не менее €1 млрд, включая все валютные операции. Политик назвал это «стратегическим вопросом» и «огромной экономией для страны».

«Вы хоть понимаете, что цены составляют от €650 до €1 200 за 1 тыс. кубометров, а мы платим 270?» - продолжил глава республики.

Он гордится, что у Сербии есть магистральный газопровод «Балканский поток» длиной 402 км, поскольку в таком случае страна может договориться о другой цене.

«Президенту Путину - бесконечная благодарность за то, что он уважает интересы Сербии и предоставил нам такую цену на шесть месяцев, так как ему тяжело назначить подобную цену на более длительный срок, поскольку другие возмутились бы»,- добавил Вучич.

При этом политик готов поехать через полгода с новым визитом. Вучич подчеркнул, что низкая цена на газ не связана с покупкой оружия у РФ.

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