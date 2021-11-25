Сербский президент Вучич договорился с Путиным о сохранении цены на газ для Сербии на уровне в $270

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25 ноября 2021, 18:46 Источник: ТАСС

А. Вучич и В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент Сербии Александар Вучич по результатам переговоров в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг, 25 ноября, сообщил о сохранении цены на газ для его страны на уровне в $270 на ближайшие шесть месяцев.

Вучич отметил, что Путин понимает, как важна для Белграда тема поставок газа, его количества и гибкости. Президент Сербии сказал, что Владимир Путин показал исключительное дружелюбие к Сербии.

По словам Вучича, достигнута договоренность не только получить цену газа в невероятные $270, но и по увеличению количества газа на эти шесть месяцев, и о гибкости поставок, о которой он особенно просил российского президента.

Александр Вучич рассказал, что условия долгосрочного контракта на газ, предоставленные Россией Сербии, будут исключительными. Но пока долгосрочный договор не подписан, он не может говорить об этих элементах.

Напомним, в Европе цены на газ подскочили до $1000 за кубометр.

Александр Вучич выразил соболезнования в связи с трагедией на шахте в Кемеровской области.

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