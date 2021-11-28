Главный инфекционист США рассказал, как можно защититься от омикрон-штамма коронавируса

Руководитель Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи рассказал в эфире телеканала NBC, как можно защитить себя от нового штамма коронавируса.
«Абсолютно необходимо, чтобы невакцинированные люди были вакцинированы, а вакцинированные люди получали бустерную дозу вакцины. Теперь мы ясно знаем, что когда вы получаете бустерную прививку, вы резко повышаете уровень защиты», — сказал Фаучи.
Ранее об оптимальной защите от COVID-19 рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко. По его словам, наилучшие результаты показывает вакцинация «Спутником V» и последующая ревакцинация «Спутником Лайт» . Такая комбинация дает протективную защиту более 92%.
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