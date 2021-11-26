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Мурашко: комбинация «Спутника V» и «Спутника Лайт» дает защиту от COVID-19 на 92 процента

, 14:57 Источник: ТАСС

Мурашко: комбинация «Спутника V» и «Спутника Лайт» дает защиту от COVID-19 на 92 процента
Михаил Мурашко, Maksim Konstantinov/globallook.com

Вакцинация «Спутником V» и последующая ревакцинация «Спутником Лайт» - оптимальный вариант для защиты от коронавирусной инфекции. Об этом заявил в пятницу глава Минздрава России Михаил Мурашко.

«Буквально вчера я получил данные выгрузки из регистра вакцинированных. Комбинация вакцины «Спутника V» и ревакцинация вакциной «Спутник Лайт» показывает наиболее хорошие результаты, защиту протективную больше 92%», - сказал министр, выступая на заседании российско-венгерской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Обнинске.

Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что эффективность российской вакцины «Спутник V» по отношению к штамму «дельта» составляет от 83% до 94%.

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