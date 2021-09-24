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Гинцбург заявил, что эффективность вакцины «Спутник V» по отношению штамму «дельта» превышает 83%

, 17:01 Источник: ТАСС

Гинцбург заявил, что эффективность вакцины «Спутник V» по отношению штамму «дельта» превышает 83%
вакцина "Спутник V", Evgeny Sinitsyn/XinHua

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил в пятницу, что эффективность российской вакцины против коронавируса нового типа "Спутник V" по отношению к штамму "дельта" составляет от 83% до 94%.

По словам Александра Гинцбурга, эффективность препаратов Moderna и Pfizer против варианта COVID-19 "дельта" составляет в настоящий момент от 40% до 50%.

Ранее сегодня директор Центра им. Гамалеи сообщил, что связывает проблемы с признанием вакцины "Спутник V" в мире с конкуренцией на рынке препаратов против коронавирусной инфекции.

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