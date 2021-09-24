Гинцбург связал проблемы с признанием вакцины «Спутник V» в мире с конкуренцией на рынке препаратов

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что переговоры о признании российской вакцины "Спутник V" международными организациями, в частности, ВОЗ, могут продлиться еще довольно долго.
Александр Гинцбург подчеркнул, что институт Гамалеи напрямую не участвует в переговорах с представителями международных организаций и уточнил, что этим занимаются Минздрав РФ и Российский фонд прямых инвестиций. Центр лишь предоставляет необходимую информацию по запросам.
Гинцбург связывает проблемы с признанием вакцины "Спутник V" в мире с конкуренцией на рынке препаратов против коронавирусной инфекции.
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