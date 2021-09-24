Вьетнамская компания сообщила об успешном производстве первой партии «Спутника V»

Вьетнамская фармацевтическая компания Vabiotech в пятницу, 24 сентября, заявила об успешном производстве на своих мощностях первой партии российской вакцины против коронавируса "Спутник V".
Президент Vabiotech До Туан Дат с радостью сообщил сегодня, что первая партия "Спутника V" была успешно произведена на территории Вьетнама. Уточняется, что ее проанализировали и оценили на соответствие требованиям стандарта российские специалисты.
Подчеркивается, что согласно утвержденному плану, вакцина производства компании Vabiotech будет применяться в национальной программе иммунизации.
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