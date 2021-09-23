В Минздрав поступили документы на регистрацию вакцины против COVID-19 для подростков

В Минздрав РФ поступил пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики коронавируса нового типа у подростков "Гам-КОВИД-Вак-М". Вышеуказанные бумаги будут направлены на экспертизу.
Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов уточнил, что пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики COVID-19 среди подростков "Гам-КОВИД-Вак-М" поступил в ведомство от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.
По результатам экспертизы будет принято решение о государственной регистрации препарата.
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