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В Минздрав поступили документы на регистрацию вакцины против COVID-19 для подростков

, 17:03 Источник: РИА "Новости"

В Минздрав поступили документы на регистрацию вакцины против COVID-19 для подростков
ампулы, pixabay.com

В Минздрав РФ поступил пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики коронавируса нового типа у подростков "Гам-КОВИД-Вак-М". Вышеуказанные бумаги будут направлены на экспертизу. 

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов уточнил, что пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики COVID-19 среди подростков "Гам-КОВИД-Вак-М" поступил в ведомство от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.

По результатам экспертизы будет принято решение о государственной регистрации препарата.

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