В институте здравоохранения Финляндии предложили разрешить привитым «Спутником V» въезд в страну без тестов

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23 сентября 2021, 16:26 Источник: РИА "Новости"

вакцина "Спутник V", Lev Vlasov/Keystone Press Agency

Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL) Финляндии в четверг предложил позволить въезд в страну без тестов людям, которые привиты российской вакциной "Спутник V".

21 сентября правительство Финляндии направило в парламент предложение продолжить до конца года тестирование на COVID-19 на границе всех людей, которые не прошли вакцинацию или привились препаратом, не одобренным ВОЗ или ЕМА.

В THL предположили, что если серия вакцинации "Спутником V" не будет одобрена, это вызовет существенное давление в точках въезда на восточной границе. По мнению специалистов, российский препарат столь же эффективен и безопасен, как и два других подобных продукта, одобренных Европейским агентством по лекарственным средствам (речь идет о вакцинах AstraZeneca и Jansen). Именно поэтому в институте предложили разрешить въезд на территорию Финляндии тем, кто прошел вакцинацию "Спутником V".

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