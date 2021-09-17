Привитым «Спутником V» россиянам разрешили въезд в Эстонию

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17 сентября 2021, 12:23

Эстония, фото: pixabay.com

Туристам, привитым российской вакциной против новой коронавирусной инфекции «Спутник V», разрешается въезд в Эстонию. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщили в посольстве страны в Москве.

«… гражданам России, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19 и достигли максимальной защиты после последней дозы вакцины, если с этого момента прошло не более года (и которые представляют свидетельство об этом, выданное компетентным органом), будет разрешен въезд в Эстонию»,- говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что в Эстонии для вакцинации используют препараты Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen.

Ранее сообщалось, что у привитых против COVID-19 туристов появится возможность отдохнуть еще в 8 провинциях Таиланда.

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