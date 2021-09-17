Привитым «Спутником V» россиянам разрешили въезд в Эстонию
17 сентября 2021, 12:23
Туристам, привитым российской вакциной против новой коронавирусной инфекции «Спутник V», разрешается въезд в Эстонию. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщили в посольстве страны в Москве.
«… гражданам России, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19 и достигли максимальной защиты после последней дозы вакцины, если с этого момента прошло не более года (и которые представляют свидетельство об этом, выданное компетентным органом), будет разрешен въезд в Эстонию»,- говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что в Эстонии для вакцинации используют препараты Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen.
Ранее сообщалось, что у привитых против COVID-19 туристов появится возможность отдохнуть еще в 8 провинциях Таиланда.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.