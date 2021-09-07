Привитые против COVID-19 граждане России смогут посетить курорты Таиланда с 1 октября

Во втором осеннем месяце у привитых против COVID-19 туристов появится возможность отдохнуть еще в 8 провинциях Таиланда. Речь идет в том числе о российских путешественниках.
Соответствующее решение уже получило одобрение тайского премьер-министра Прают Чан-Очи. Имеются в виду такие территории страны, как Ко Куда, Ко Чанг, острова Ко Самет, Бангкок, Чиангамай, Паттайя, Хуахин, Чианг Кхан.
Теперь решение предстоит поддержать Центру управления ситуацией с COVID-19 при правительстве Таиланда. Министр туризма страны подчеркнул, что второй этап открытия Таиланда для привитых туристов намечен на начало октября.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.