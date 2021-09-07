Привитые против COVID-19 граждане России смогут посетить курорты Таиланда с 1 октября

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7 сентября 2021, 17:19 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Во втором осеннем месяце у привитых против COVID-19 туристов появится возможность отдохнуть еще в 8 провинциях Таиланда. Речь идет в том числе о российских путешественниках.

Соответствующее решение уже получило одобрение тайского премьер-министра Прают Чан-Очи. Имеются в виду такие территории страны, как Ко Куда, Ко Чанг, острова Ко Самет, Бангкок, Чиангамай, Паттайя, Хуахин, Чианг Кхан.

Теперь решение предстоит поддержать Центру управления ситуацией с COVID-19 при правительстве Таиланда. Министр туризма страны подчеркнул, что второй этап открытия Таиланда для привитых туристов намечен на начало октября.

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