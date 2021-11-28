ВОЗ: данных о том, что «омикрон» опаснее «дельты», пока нет

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28 ноября 2021, 22:08 Источник: РИА Новости

Штамм "омикрон", Pavlo Gonchar /globallook.com

Всемирная организация здравоохранения сообщила в воскресенье, что пока не располагает достаточными данными для того, чтобы заявлять: «омикрон» опаснее «дельты». Об этом говорится в официальном заявлении организации.

«Пока не ясно, является ли "омикрон" более трансмиссивным - например, легче передается от человека к человеку - по сравнению с другими вариантами, включая вариант "дельта". В районах Южной Африки, затронутых этим вариантом, возросло число людей с положительным результатом тестирования, но сейчас проводятся эпидемиологические исследования, чтобы понять, связано ли это со штаммом "омикрон" или другими факторами», - говорится в заявлении.

Нет пока данных и о том, вызывает ли новый штамм более тяжелое течение болезни. «По предварительным данным, в Южной Африке наблюдается рост числа госпитализаций, но это может быть связано с увеличением общего числа инфицированных людей, а не с заражением именно штаммом "омикрон", - сообщает ВОЗ.

Организация также не располагает пока доказательствами, что новый штамм вызывает какие-то отличные от уже известных симптомов COVID-19 у людей, которые им инфицированы.

«Для того, чтобы понять степень тяжести варианта "омикрон", потребуется от нескольких дней до нескольких недель», - говорится в заявлении.

В нем также указывается, что в настоящее время ВОЗ занимается изучением вопроса эффективности имеющихся вакцин против нового штамма.

«Вакцины остаются критическим элементом для сокращения случаев сложного протекания болезни и смерти, в том числе против доминантного варианта "дельта". Существующие вакцины остаются эффективными против тяжелой болезни и смерти», - подчеркивается в заявлении.

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