Минздрав США: об эффективности вакцин против нового штамма «омикрон» станет известно через 2-3 недели

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28 ноября 2021, 18:27 Источник: ТАСС

Вакцина, Frank Hoermann/globallook.com

В Соединенных Штатах надеются через 2-3 недели получить информацию об эффективности имеющихся в настоящее время вакцин в отношении нового омикрон-штамма. Об этом в эфире телеканала CNN сообщил в воскресенье глава Национальных институтов здравоохранения США Фрэнсис Коллинз.

«Мы обеспокоены, что в худшем случае вирус может оказаться настолько другим, что вакцины не будут обеспечивать от него защиту. Этот аспект надо проверить как можно быстрее. На основе того, что происходит в Южной Африке, где доля вакцинированных составляет около 37% населения, через 2-3 недели мы должны получить информацию о том, насколько их защита эффективнее, чем у тех, кто не вакцинировался», - сказал Коллинз.

Ранее сегодня профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова заявила, что эксперименты, которые установят эффективность вакцины Pfizer против омикрон-штамма, будут «приближенно актуальны» и для российского «Спутника V».

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